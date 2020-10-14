Kaymakamlar tarlada çiftçilerle hasat yaptı - Son Dakika

Kaymakamlar tarlada çiftçilerle hasat yaptı

14.10.2020 11:46
Kaymakamlar tarlada çiftçilerle hasat yaptı, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ve Kozan ilçelerinde kaymakamlar üreticilerin elma, patates ve kornişon hasadına katıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ve Kozan ilçelerinde kaymakamlar üreticilerin elma, patates ve kornişon hasadına katıldı.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili ilçede patates ve elma hasadına katılırken Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Çokak Mahallesi Muhtarı Yunus Erkmen'in kendisine ait 160 dönümlük kornişon tarlasında hasat gerçekleştirdi.

Tufanbeyli'de Cumhuriyet Savcısi Mert Gözübüyük ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray ile birlikte şehit babası Muhsin Atan'ı Damlalı Mahallesindeki patates tarlasında ziyaret eden Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Mehmet Ali Birer'in Kürebeli Yaylasında bulunan elma bahçesinde elma hasadına katıldı. Kaymakam Sevgili, "Çiftçimize her zaman gereken desteği verdik" dedi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'da ilçede kornişon tarlasında çiftçiler ile bir araya geldi. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan ve bölgesinin verimli topraklarında her türlü tarım ürününün yetiştiğine dikkat çekerek, "Kornişon bölgemizde diğer tarım ürünlerine alternatif olarak ekilmeye başlayan ürünlerden biri. Muhtarımız kendi arazisine ektiği kornişonun hasadını gerçekleştiriyordu. Bizde gerçekleştirilen bu hasada katıldık. Gerçekten verimli topraklarda yetişen kornişon Kozan ekonomisine de ciddi katkıda bulunacaktır" dedi. - ADANA

Kaymakamlar tarlada çiftçilerle hasat yaptı
Kaymakamlar tarlada çiftçilerle hasat yaptı
Kaymakamlar tarlada çiftçilerle hasat yaptı
Kaymakamlar tarlada çiftçilerle hasat yaptı

Tufanbeyli, Adana, Hasat, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaymakamlar tarlada çiftçilerle hasat yaptı - Son Dakika Ekonomi

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