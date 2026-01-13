Kaymakamlar \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentteki bazı kaymakamlar, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğraflarına oy veren Atasoy, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafından yana kullandı.

Oylamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Atasoy, "Her biri güçlü hikayeler anlatan bu seçtiğimiz kareler, yaşadığımız dönemin tanıklığını yaparak hafızalarımıza kazınmaktadır. Büyük bir emek ve sorumlulukla ortaya konulan bu çalışmalar dolayısıyla Anadolu Ajansımızı ve kıymetli mensuplarını canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğraflarını seçti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" fotoğraflarına oy veren Çelik, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafından yana kullandı.

"Anadolu Ajansı bizim medarıiftiharımız"

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Çelik, "Anadolu Ajansı bizim milli gururumuz, medarıiftiharımız. Yurt içinde ve dışında bizleri çok güzel temsil ediyor. Son insanlık dramı olan Gazze'nin sesini dünyaya duyurmada da çok güzel çalışmalar yaptı; hem dünya kamuoyunu haberdar etme hem de hukuki delil, belge anlamında. Çekilen fotoğraflar, bilgi ve belgeler, uluslararası yargı kuruluşlarında delil oluşturmada güzel kaynak oluşturdu." dedi.

Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür eden Çelik, "Bunun dışında yine dünyamız artık farklı bir evreye dönüştü, artık haklının değil, güçlünün var olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada haklının ve hakkın sesinin duyurulmasında da Anadolu Ajansımız, bizim milli gururumuz, güzel çalışmalar yapıyor. Bu çekilen fotoğraflar ve yapılan haberler hakkın ve haklının sesini duyurmada çok güzel katkı sağlıyor. Emeği geçen bu arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı ve kurumumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını tercih ederken, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğrafına oy veren Uslu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesini oyladı.

"Değerlendirmelerimizi yaparken insani duygularımızı ön planda tuttuk"

Kaymakam Uslu, oylama sürecinde fotoğrafların yalnızca teknik özellikleriyle ele alınmadığını belirterek, "Değerlendirmelerimizi yaparken insani duygularımızı da ön planda tuttuk. Gözümüze olduğu kadar kalbimize ve ruhumuza dokunan kareleri seçtik." dedi.

6 farklı kategoride yapılan oylamada yıl boyunca yaşanan olayların en çarpıcı anlarını yansıtan fotoğrafların öne çıktığını ifade eden Uslu, seçilen karelerin evrensel mesajlar taşıdığına dikkati çekti.

Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını tercih ederken, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafına oy veren Çiftçi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini beğendi.

Kaymakam Çiftçi, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, seçkide kareleri bulunan AA personelini tebrik etti.

Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafına oy veren Anteplioğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini oyladı.

"Fotoğraflar Gazze'de yaşanan insani krizi çarpıcı biçimde yansıtıyor"

"Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğraflardan etkilendiğini belirten Anteplioğlu, bunların Gazze'de yaşanan insani krizi çarpıcı biçimde yansıttığını ifade etti.

Açlığın en temel insan hakkı olan yaşam hakkını dahi ortadan kaldırdığına dikkati çeken Anteplioğlu, Gazze'de yaşanan olayların yalnızca belirli bir coğrafyanın ya da toplumun değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansının köklü bir kurum olduğuna değinen Anteplioğlu, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirdiğini belirterek, ajans çalışanlarına emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Şile Kaymakamı Mustafa Çit ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ile "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçen Çit, "Spor" kategorisinde oyunu Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Seyit Konyalı'nın çektiği "Desenli" karelerinden yana kullandı.

Çit, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.