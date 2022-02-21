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Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu - Son Dakika

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu

21.02.2022 13:51
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu

Aydın'ın Çine ilçesinde, Doğanyurt Tarım Kredi Kooperatifi'nde kaynak sırasında çıkan kıvılcımın mazot deposunu tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, Doğanyurt Tarım Kredi Kooperatifi'nde kaynak sırasında çıkan kıvılcımın mazot deposunu tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın öğlen saatlerinde, Doğanyurt Tarım Kredi Kooperatifi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kooperatif alanında yapılan çalışma sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım, yakındaki mazot deposunun bulunduğu alanı tutuşturdu. Bir anda tutuşan mazot deposundaki alevler idari binaya sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Kooperatif yanında bulunan bir evin ağıl kısmına sıçrayan alevler kısa sürede söndürülürken, ev güvenlik amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, kooperatifte büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu

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Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu Dede ve torunların camideki renkli buluşması Dede ve torunların camideki renkli buluşması

Tarım Kredi Kooperatifi, Kooperatif, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım mazot deposunu tutuşturdu - Son Dakika
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