Kaynarca\'da Takla Attı, Sürücü Kurtarıldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Birlik Mahallesi Karpuzlar Sokak'ta seyreden A.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA
