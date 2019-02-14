Kaynarcalı Kadınlar, Kendi Elbiselerini Dikiyor
1 saat önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde giyim kursuna giden kadınlar, kendi elbiselerini dikiyor.
Sakarya
'nın Kaynarca
ilçesinde giyim kursuna giden kadınlar, kendi elbiselerini dikiyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
ve Kaynarca Belediyesince açılan meslek edindirme kurslarına giden kadınlar, giyim kursunda öğrendiklerini uygulayarak hem kendi kıyafetlerini dikiyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
Kurs eğitmeni Berrak Meriç
, yaptığı açıklamada, kursun öğrencilere faydalı olduğunu belirterek, "Eline hiç iğne almayan öğrencilerimiz, burada eline iğne alarak evinde her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri kadar öğreniyorlar. Bazı öğrencilerimiz ise mağazalardan beğendikleri elbiseleri pahalı olduğu için alamıyorlar ve burada onların aynın modellerini çıkartarak kendilerine elbiseler dikiyorlar." diye konuştu.
Kursiyer Elif İşçi
, mağazada görüp beğendiğim elbiseyi pahalı olduğu için alamadığını ifade ederek, malzemelerini alarak kendisinin diktiğini söyledi.
Kursiyer Hatice Kara
da mağazada gördüğü bir montunun fiyatını yüksek bulduğu için almadığını dile getirerek, "Ben de dışarıdan kumaş alarak kursta hocalarımın yardımıyla kendi mantomu kendim diktim." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:08 Kaynak: AA
Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
Fabrika Sorumlusu Adam, 95 Bin TL'lik Kerestesini E-Devlet'ten Yaptığı Sorgulamayla Kurtardı