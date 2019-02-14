Son Dakika Haberleri: Kaynarcalı Kadınlar, Kendi Elbiselerini Dikiyor

Kaynarcalı Kadınlar, Kendi Elbiselerini Dikiyor

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde giyim kursuna giden kadınlar, kendi elbiselerini dikiyor.

Kaynarcalı Kadınlar, Kendi Elbiselerini Dikiyor, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde giyim kursuna giden kadınlar, kendi elbiselerini dikiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kaynarca Belediyesince açılan meslek edindirme kurslarına giden kadınlar, giyim kursunda öğrendiklerini uygulayarak hem kendi kıyafetlerini dikiyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kurs eğitmeni Berrak Meriç, yaptığı açıklamada, kursun öğrencilere faydalı olduğunu belirterek, "Eline hiç iğne almayan öğrencilerimiz, burada eline iğne alarak evinde her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri kadar öğreniyorlar. Bazı öğrencilerimiz ise mağazalardan beğendikleri elbiseleri pahalı olduğu için alamıyorlar ve burada onların aynın modellerini çıkartarak kendilerine elbiseler dikiyorlar." diye konuştu.

Kursiyer Elif İşçi, mağazada görüp beğendiğim elbiseyi pahalı olduğu için alamadığını ifade ederek, malzemelerini alarak kendisinin diktiğini söyledi.

Kursiyer Hatice Kara da mağazada gördüğü bir montunun fiyatını yüksek bulduğu için almadığını dile getirerek, "Ben de dışarıdan kumaş alarak kursta hocalarımın yardımıyla kendi mantomu kendim diktim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Kaynarca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor Fabrika Sorumlusu Adam, 95 Bin TL'lik Kerestesini E-Devlet'ten Yaptığı Sorgulamayla Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:18:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaynarcalı Kadınlar, Kendi Elbiselerini Dikiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]