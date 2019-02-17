Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu

1 saat önce

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğunu ilan eden Sağlıkspor, son hafta karşılaşmasında Barogücü'nü 2-0'lık sonuç ile mağlup etti.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu, System.String[]
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğunu ilan eden Sağlıkspor, son hafta karşılaşmasında Barogücü'nü 2-0'lık sonuç ile mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Birtan Ekren xx, Erkan Kırçıl xx, Samet Uzun xx

Saha Komiseri: Hamit Şen

Sağlıkspor: Eren Kocaeren xxx, Harun Okan Yılmaz xxx, Mesut Dalkıran xx, Murat Çağdaş Seçik xx, Fikri Çiğ xxx, Eray Akyol xxx, Seçkin Maraşlı xxxx, Ömer Gün xx, Enbiya Kurtuluş xxx, Hakan Karataş xx, Süleyman Akbaş xxx

Barogücü: Baykal Altay xx, Yakup Aslan x Burak Çizmeciler xx, Erkut Çabucuk xx, Yunus Akyüz xx Murat Karakaya xx, Uğur Karahançer x, Ahmet Helwamerher xx, Harun Çalı x, Hasan Can Okumuş xx, Umut İzzet Yılmaz x

Goller: Dk.60 ve 90 Seçkin Maraşlı (Çamlıca Sağlıkspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:28 Kaynak: İHA

Okan Yılmaz, Kayseri, Spor
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