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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Belediye salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında, 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi, Engelsiz Çocuk Evi ile Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi için hazırlanan yönetmeliklerin görüşülmesi, sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin kentte büro açması için protokol yapılması gibi konular görüşüldü.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Havaalanı'na yeni terminal binası yapılmasıyla ilgili ihalenin kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade etti.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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