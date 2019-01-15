Kayseri Cimnastikçiler Milli Takım Kampına Davet Edildi
1 saat önce
Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Kadir Daylak ile Memih Dumlu Artistik Cimnastik Yıldız Erkekler Milli Takım Kampına davet edildi.
Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Kadir Daylak ile Memih Dumlu
Artistik Cimnastik Yıldız Erkekler Milli Takım Kampına davet edildi.
20 - 26 Ocak
2019 tarihleri arasında Trabzon
'da yapılacak olan Milli Takım kampına davet edilen Sporcular Cimnastik Antrenörümüz İbrahim Bilgin
nezaretinde haftanın 6 günü üçer saat çalışmalarına devam ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İlk kez milli takım kampına davet edilen sporcularımız Kadir Daylak ile Memih Dumlu'yu tebrik ederek sporculara milli takım kampında başarılar diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:43 Kaynak: İHA
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