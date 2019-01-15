Son Dakika Haberleri: Kayseri Cimnastikçiler Milli Takım Kampına Davet Edildi

Kayseri Cimnastikçiler Milli Takım Kampına Davet Edildi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Kadir Daylak ile Memih Dumlu Artistik Cimnastik Yıldız Erkekler Milli Takım Kampına davet edildi.

Kayseri Cimnastikçiler Milli Takım Kampına Davet Edildi, System.String[]
Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Kadir Daylak ile Memih Dumlu Artistik Cimnastik Yıldız Erkekler Milli Takım Kampına davet edildi.

20 - 26 Ocak 2019 tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak olan Milli Takım kampına davet edilen Sporcular Cimnastik Antrenörümüz İbrahim Bilgin nezaretinde haftanın 6 günü üçer saat çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İlk kez milli takım kampına davet edilen sporcularımız Kadir Daylak ile Memih Dumlu'yu tebrik ederek sporculara milli takım kampında başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:43 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jimnastik Yarışmasında Michael Jackson Temalı Performans, Sosyal Medyayı Salladı Alçak Frekanslı Duyma Kaybı Tanısı Koyulan Çinli Kadın Erkeklerin Sesini Duyamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak Romalı Cengiz Ünder, Maçın 20. Saniyesinde Asist Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:12:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Cimnastikçiler Milli Takım Kampına Davet Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]