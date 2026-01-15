Kayseri'de 1079 Sürücüye Ceza

Kayseri'de polis ekipleri, 1079 araç sürücüsüne idari ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde kamu huzurunu bozan araç ve sürücülerine yönelik 8-14 Ocak tarihleri arasında denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, 1079 sürücüye belgesiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, yüksek sesle müzik dinlemek, cep telefonu kullanmak, modifiyeli araç, abartı egzozlu araç, makas atma, alkollü araç kullanmak, ışık donanımı ve drift yapma suçlarının gerekli maddelerince cezai işlem uyguladı.