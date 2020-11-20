Kayseri'de 11 mahallede planlı su kesintisi - Son Dakika

Kayseri'de 11 mahallede planlı su kesintisi

20.11.2020 10:19
Kayseri'de 11 mahallede planlı su kesintisi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 23 Kasım 2020 Pazartesi günü, Melikgazi ve Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan 11 mahallede planlı su kesintisi yapılacağı duyurusunda bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 23 Kasım 2020 Pazartesi günü, Melikgazi ve Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan 11 mahallede planlı su kesintisi yapılacağı duyurusunda bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki yapımını gerçekleştireceği (U) alt geçitlerin projesi kapsamında, mevcut içme suyu hattının deplasesi (yer değiştirme) için, Uzay caddesi ile Aşık Veysel Bulvarı kesişimin de 800 mm ile 500 mm çapındaki çelik içme suyu borusunun bağlantısının yapılacağı ve bu nedenle su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Yapılan bu çalışma ile Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt, Köşk, Gültepe, Kılıçaslan, Alparslan ve Germir, Kocasinan İlçesi, Fevzi Çakmak, Mimarsinan, Erciyesevler, Uğurevler ve Yıldızevler mahallelerinde 23 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 08: 00 ile 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

KASKİ yetkilileri, bu bölgede ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları uyarısında bulundu. - KAYSERİ

Kayseri'de 11 mahallede planlı su kesintisi
Kayseri'de 11 mahallede planlı su kesintisi
Kayseri'de 11 mahallede planlı su kesintisi
Kayseri'de 11 mahallede planlı su kesintisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Su Kesintisi, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 11 mahallede planlı su kesintisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin Fenerbahçe'nin ikna etmeye uğraştığı Dorukhan Toköz için G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı Kaçak sürücünün gazabına uğrayan yaşlı çift isyan etti: Bu ilk değil, polisten kaçan bizim duvara vuruyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu
Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'nin transfer etmesi gerektiğini söyledi Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'nin transfer etmesi gerektiğini söyledi         
10:05
Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj         
09:39
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı         
08:57
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan         
08:25
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu         
07:31
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak         
21:19
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Veteriner hekim, soğuk suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği suya atlayarak kurtardı Veteriner hekim, soğuk suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği suya atlayarak kurtardı         
20:10
Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermek için harekete geçti Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermek için harekete geçti         
19:05
Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı         
18:31
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 10:24:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 11 mahallede planlı su kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei