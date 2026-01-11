Kayseri\'de 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 19 yıl 4 ay ve 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 cezaevi firarisi şahıs yakalandı. İkamette yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 430 adet fişek ve 780 bin TL nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri cezaevi firarisi şahısların kente geldiği bilgisi üzerine özel ekip oluşturdu. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, şahısların ikametleri tespit edilerek, operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, hakkında 'silahla yağma' suçundan 19 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.B. (40) ve hakkında 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.O.G. (42) yakalandı. Ekipler tarafından ikamette yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 430 adet fişek ve 780 bin 385 TL nakit para ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan İ.B. ve A.O.G. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ