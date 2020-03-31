Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
29 dakika önce
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kayseri- Ankara Karayolu Bayramhacı Kavşağı'nda Şaban Minnetoğlu'nun kullandığı 38 SH 280 plakalı otomobil ile Ömer Koçak (26) yönetimindeki 38 YV 443 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Minnetoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Diğer sürücü Koçak ile aynı araçta bulunan Mehmet Çalış (43) Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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