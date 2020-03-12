Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika
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Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede

6 saat önce

Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyedeKAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede

KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el- Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 gün önce Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt ile bağlantısı oldukları iddiasıyla 5 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede

Kayseri, Suriye, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:37 Kaynak: DHA
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