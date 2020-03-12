Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika

Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede

6 saat önce

KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede, System.String[]

KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el- Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 gün önce Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt ile bağlantısı oldukları iddiasıyla 5 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.


Suriye, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:42 Kaynak: DHA
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