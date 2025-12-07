Kayseri'de 502 bin makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 502 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu yüklü miktarda makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 502 bin makaron ve 1710 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ö'nün (39) emniyetteki işlemleri devam ediyor.
