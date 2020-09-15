Kayseri'de 8 olayın 4 faili yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 8 hırsızlık ve dolandırıcılık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı, işyerinden ve evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve dolandırıcılık olmak üzere toplam 8 faili meçhul olayı gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.