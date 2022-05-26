Kayseri'de annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

26.05.2022 18:45
Kayseri'de annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Kayseri'de evinde ölü bulunan annesini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, "akıl hastalığı" nedeniyle beraat etti.

Kayseri'de evinde ölü bulunan annesini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, "akıl hastalığı" nedeniyle beraat etti.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ö.S. (50), maktul F.S'nin (81) yakınları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Ö.S'ye akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini ve güvenlik tedbiri uygulanmasını istedi.

Sanık Ö.S. ise savunmasında, "bipolar" bozukluğu olduğunu ve alzaymır hastası annesi ile birlikte yaşadığını anlattı.

Olay günü de annesi F.S'yi yatırdıktan sonra ilaçlarını alıp uyuduğunu öne süren sanık, daha sonrasını hatırlamadığını savundu.

Yakınları ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.S'ye akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek, tahliyesine hükmetti.

Olay

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 9 Aralık 2021'de Ö.S, birlikte yaşadığı annesi F.S'yi evde hareketsiz bulunca yardım istemiş, gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlemişti. Yapılan incelemede maktulün boynunun kırık olduğu tespit edilince, kızı Ö.S. tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Aranan şahıslara operasyon: 5 gözaltı Aranan şahıslara operasyon: 5 gözaltı Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılanması sürdü Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılanması sürdü
Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement