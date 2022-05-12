Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 13 otomobil ve 4 motosiklet çaldıkları, 2 otomobili çalmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla M.S. ve B.Ç'yi yakaladı.
Zanlıların Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Zanlıların bir otomobili çalmalarını iş yeri güvenlik kamerası kaydetti.
Kaynak: AA
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