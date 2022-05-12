Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

12.05.2022 18:00
Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 13 otomobil ve 4 motosiklet çaldıkları, 2 otomobili çalmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla M.S. ve B.Ç'yi yakaladı.

Zanlıların Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlıların bir otomobili çalmalarını iş yeri güvenlik kamerası kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de araç hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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