Kayseri'de Araç ile Tren Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayseri'de Araç ile Tren Çarpıştı

Kayseri\'de Araç ile Tren Çarpıştı
19.01.2026 06:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Kocasinan'da SUV araç, yük treniyle çarpıştı. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde SUV araç ile yük treni çarpıştı, araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Y.B., yönetimindeki 38 GH 087 plakalı SUV araçla bariyerleri aşarak, o sırada geçmekte olan yük treniyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından de yaptıkları ilk kontrollerde sürücünün yaralanmadığını belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocasinan, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayseri'de Araç ile Tren Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

06:45
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
06:42
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
02:16
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
02:16
İran’daki gösteriler 23 gündür sürüyor Ölü sayısı 3 bin 919’a yükseldi
İran'daki gösteriler 23 gündür sürüyor! Ölü sayısı 3 bin 919'a yükseldi
00:59
Yıllarca unutulmayacak final Maçtan çekilip geri döndüler, 9024’te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
00:17
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi.
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 07:15:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Araç ile Tren Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.