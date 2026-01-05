Kayseri'de Ardışık Trafik Kazaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayseri'de Ardışık Trafik Kazaları

Kayseri\'de Ardışık Trafik Kazaları
05.01.2026 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Melikgazi'de bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonrası 3 kaza meydana geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu karanlığa gömülen yolda kazalar art arda geldi. Aynı bölgede meydana gelen 3 ayrı kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazalarında, M.A.S. yönetimindeki 38 ALN 896 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola geçerek, A.S.D. yönetimindeki 38 ALF 916 plakalı otomobile çarptı. Kazada 38 ALN 896 plakalı otomobilin aydınlatma direğini devirmesi nedeniyle bölgede elektrikler kesilirken, kazadan dakikalar sonra kazanın yaşandığı yolun hemen karşısında yaşanan diğer kazada ise, M.D. yönetimindeki 38 PU 259 plakalı hafif ticari araçla E.K. yönetimindeki 38 SZ 766 plakalı otomobil çarpıştı. Kazalar sonrası iki yolda kısmen trafiğe kapanırken, A.N. yönetimindeki 38 VV 422 plakalı otomobilde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, başka bir kazanın yaşanmasını önlerken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Melikgazi, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayseri'de Ardışık Trafik Kazaları - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 03:54:35. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Ardışık Trafik Kazaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.