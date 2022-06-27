Yabancı uyruklu kişinin atını araca bağlayıp götürmesinin amatör kamera ile görüntülenmesi
Emniyetin bahçesinde koruma altına alınan at ve sahibinden görüntüler Kayseri'de atını aracına bağlayıp götüren kişi hakkında soruşturma başlatıldı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde atını aracına bağlı halde götüren yabancı uyruklu hakkında adli işlem başlatıldı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı Feda Sokak'ta bir kişinin, üç tekerlekli motosikletinin kasasına atını bağlayıp götürdüğünü gören vatandaşlar, aracı durdurdu.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, atı ve Suriye uyruklu sahibi M.S'yi Yıldırım Beyazıt Polis Merkez Amirliğine götürdü.
Atın sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Polis merkezinin bahçesine bağlanan atın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
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