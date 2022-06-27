Atını aracına bağlayıp götüren kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Atını aracına bağlayıp götüren kişi hakkında soruşturma başlatıldı

27.06.2022 15:05

Yabancı uyruklu kişinin atını araca bağlayıp götürmesinin amatör kamera ile görüntülenmesi Emniyetin bahçesinde koruma altına alınan at ve sahibinden görüntüler Kayseri'de atını aracına bağlayıp götüren kişi hakkında soruşturma başlatıldı KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde atını...

Yabancı uyruklu kişinin atını araca bağlayıp götürmesinin amatör kamera ile görüntülenmesi

Emniyetin bahçesinde koruma altına alınan at ve sahibinden görüntüler Kayseri'de atını aracına bağlayıp götüren kişi hakkında soruşturma başlatıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde atını aracına bağlı halde götüren yabancı uyruklu hakkında adli işlem başlatıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı Feda Sokak'ta bir kişinin, üç tekerlekli motosikletinin kasasına atını bağlayıp götürdüğünü gören vatandaşlar, aracı durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, atı ve Suriye uyruklu sahibi M.S'yi Yıldırım Beyazıt Polis Merkez Amirliğine götürdü.

Atın sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Polis merkezinin bahçesine bağlanan atın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atını aracına bağlayıp götüren kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atını aracına bağlayıp götüren kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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