Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Türker Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Kamil A. (66) eve gelen yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamil A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamil A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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