Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Türker Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Kamil A. (66) eve gelen yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

Kayseri 'de Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

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