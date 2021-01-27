Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

27.01.2021 10:01
Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Kayseri'de 68 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kayseri'de 68 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda bir evde yaşayan A.O'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye yardımıyla eve giren ve A.O'yu yatağında hareketsiz gören polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, A.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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