Kayseri'de devrilen çöp kamyonunun sürücüsü öldü, iki işçi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu bir işçi öldü, iki işçi yaralandı.
Recep Dağlı (57) yönetimindeki 38 TV 252 plakalı çöp kamyonu, Kızık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Dağlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kamyondan çıkarılan işçiler Mustafa G. ile Serkan A, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dağlı'nın emekliliğine 4 ay kaldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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