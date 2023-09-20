KAYSERİ'de Elektrikli Skuter Kaza: Suriyeli Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

KAYSERİ'de Elektrikli Skuter Kaza: Suriyeli Genç Yaşamını Yitirdi

KAYSERİ\'de Elektrikli Skuter Kaza: Suriyeli Genç Yaşamını Yitirdi
Son Güncelleme: 20.09.2023 14:35

KAYSERİ'de, yaya geçidinde elektrikli skuter ile kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Suriye uyruklu Muhammed Nur Hasan'a (17) önce otomobil, ardından minibüs çarptı. Hasan yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'de, yaya geçidinde elektrikli skuter ile kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Suriye uyruklu Muhammed Nur Hasan'a (17) önce otomobil, ardından minibüs çarptı. Hasan yaşamını yitirirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Emre Ü. yönetimindeki 38 ADV 864 plakalı otomobil, elektrikli skuter ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Muhammed Nur Hasan'a çarptı. Kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Hasan'a, düştükten sonra bu kez arkadan gelen Mustafa Boran yönetimindeki 38 P 1162 plakalı servis minibüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Nur Hasan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muhammed Nur Hasan'ın, yaya geçidine geldiği, bazı araçların sola dönüş için beklediği yer aldı. Muhammed Nur Hasan'a, ilk önce otomobilin çarptığı, yere düştükten sonra da servis minibüsünün çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAYSERİ'de Elektrikli Skuter Kaza: Suriyeli Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'de Elektrikli Skuter Kaza: Suriyeli Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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