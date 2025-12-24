Kayseri'de Eski Komşu İki Kişiyi Vurdukları İddiası - Son Dakika
Kayseri'de Eski Komşu İki Kişiyi Vurdukları İddiası

24.12.2025 18:10
Selmiye Süleymanoğlu, eski komşusu Feyzullah Avcı'yı parkta tabancayla vurdu, tutuklandı.

KAYSERİ'de parkta karşılaştığı eski komşusu Feyzullah Avcı'yı (55) tabancayla vurarak yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Selmiye Süleymanoğlu (51), "Aynı binada oturuyorduk. Bana nikah kıyacaktı. Ben onunla yuva kurmak istedim. Benden para istiyor, ben de bulup buluşturup veriyordum. Olay günü parkta karşılaştık. Beni tahrik etti" dedi. Avcı ise "Kendisiyle hiç gönül ilişkim olmadı" diye konuştu.

Olay, 22 Nisan'da saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Feyzullah Avcı ile parkta karşılaştığı eski komşusu Selmiye Süleymanoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Selmiye Süleymanoğlu, yanındaki tabancayla Feyzullah Avcı'ya ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bir markete sığınan Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Selmiye Süleymanoğlu ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir tuhafiye dükkanında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Süleymanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BENİ TAHRİK ETTİ'

Selmiye Süleymanoğlu hakkında Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Selmiye Süleymanoğlu ve müşteki ile taraf avukatları hazır bulundu. Selmiye Süleymanoğlu duruşmadaki savunmasında, "Olaydan bir sene önce kadar tanıştık. Aynı binada oturuyorduk. Bana nikah kıyacaktı. Ben onunla yuva kurmak istedim. Benden para istiyordu. Ben de bulup buluşturup veriyordum. Olay günü parkta karşılaştık. Beni tahrik etti. Silahını çıkartıp, bana verdi. 'Vuramazsın' diye tahrik etti. O anı hatırlamıyor nasıl vurdum bilmiyorum. Öldürmek gibi bir kastım yoktu" diye konuştu.

'KENDİSİYLE DE HİÇ GÖNÜL İLİŞKİM OLMADI'

Müştekinin ifadesini vermeye başladığında bağırarak itiraz eden sanık Süleymanoğlu, duruşma salonundan çıkartıldı. Feyzullah Avcı ise "Ben 15 senedir o binada oturuyorum beni herkes tanır. Bina yöneticisiydim. Sanık eşi ile otururdu. Daha önce hiç diyaloğum olmadı. Binadan taşındıktan 1,5 yıl kadar sonra geldi. Ben ekmek almaya gidiyordum. Parkta karşılaştık. Eşinden ayrılmış, benden 15 bin TL istedi. Yardımcı olamayacağımı söyleyip, arkamı döndüm gidiyordum. Sonra 4 el silah sesi duydum. Omzumdan vurdu. Yere düştüm. Sonra kontrolsüz bir şekilde ateş etmeye devam etti. Sonra kendimden geçtim. Kolumda yüzde 40 güç kaybı oldu. Benim silahım yoktur. Kendisiyle de hiç gönül ilişkim olmadı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: DHA

