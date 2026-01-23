Kayseri\'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

Kayseri'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda, 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan yakalanan 6 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından genel ahlakın korunması ve fuhuşa aracılık ile yer temini sağlayan suç örgütlerinin deşifresine yönelik yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip çalışması yapıldı. Ekipler tarafından kentte bulunan 8 adrese 22 ekip ve 96 personelle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 6'sı erkek 2'si kadın olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs yakalandı. Mağdur edilen toplam 19 kadın tespit edilerek gerekli işlemleri yapılırken, ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda suça konu çok sayıda dijital materyale el konuldu. 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozan ve genel ahlakı tehdit eden suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ