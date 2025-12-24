Kayseri\'de Hırsızlık Olaylarında Büyük Düşüş

Kayseri'de 2025 yılında 'hırsızlık' olaylarında yüzde 39.6 oranında düşüş sağlanarak, olayların yüzde 85.6'sı aydınlatıldı. Çalışmalarda, 4 milyon 420 bin TL'lik çalıntı malzeme sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipler tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan çalışmalar sonucu, kentte meydana gelen 'hırsızlık' olayları yüzde 39.6 oranında azaldı. Bahse konu 'hırsızlık' olaylarının yüzde 85.6'sı aydınlatıldı. Kayseri'de gerçekleşen 'evden hırsızlık' olaylarında yüzde 47.5 düşüş sağlanarak, olayların yüzde 82.4'ü aydınlatılırken, 'otodan hırsızlık' konusunda yapılan çalışmalarda, yüzde 48.9 oranında düşüş sağlanıp, olayların yüzde 89.4'ü aydınlatıldı. Bir başka konu olan 'motosiklet hırsızlık' olaylarında yüzde 48.8 düşüş sağlanarak, olayların tamamı aydınlatıldı. Ekipler tarafından 'işyerinden hırsızlık' konusunda ise yüzde 12.3 düşüş sağlanırken, olayların yüzde 96.4'ü gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerden; 141'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 177'si de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerden toplam 4 milyon 420 bin TL değerinde altın, ziynet eşyası, para, cep telefonu, bisiklet, elektrikli bisiklet, scooter ve muhtelif eşyalar ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.