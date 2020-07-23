Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince iki farklı hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince iki farklı hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. İncesu İlçesi Hamurcu Mahallesi'nde D.E'ye ait motosikletin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olayın şüphelisi E.A ve A.A takibe alınarak Örencik Mahallesi'nde çalınan motosikletle beraber yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edildi, iki şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bir başka olayda ise İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Spor Lisesi'nin çevresinde durumundan şüphelenilen M.Ş'yi okulun içine girerken yakaladı. M.Ş'nin yanında 11 kilogram bakır tel, 16 sigorta ve 1 elektrik panosu ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan M.Ş de serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır

Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak

Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil

Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı

Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi

Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi

Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım

Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek

Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim

Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu

Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi

Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 913 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler

Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı

Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı