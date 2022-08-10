Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

10.08.2022 22:27
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında merkez Kocasinan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikamette bulunan yabancı uyruklu B.E'nin üst aramasında 40 gram, evinde ise televizyon ünitesinin altına zulalanmış 13 gram sentetik uyuşturucu ile içiminde kullanılan aparat ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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