Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kaçak Kazı İddiası

Kayseri'de Kaçak Kazı İddiası

23 dakika önce

Sarıoğlan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Kaçak Kazı İddiası, System.String[]
Sarıoğlan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömerhacılı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kepçe operatörü O.G. ile S.T'nin define bulmak amacıyla kepçeyle kazı yaptığını belirledi.

Yapılan inceleme sonucu kepçe sahibi M.S'nin de kazıdan haberdar olduğu ve Y.R.T ile P.A'nın da kazı sırasında gözcülük yaptığı tespit edildi.

Sarıoğlan Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda bölgeye Kayseri Müze Müdürlüğünden arkeolog ekip çağrıldı, incelemede bölgenin sit alanı olmadığı belirlendi.

Şüpheliler P.A, O.G, M.S, S.T ile Y.R.T, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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