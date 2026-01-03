Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu
03.01.2026 00:55
Kayseri'de yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, 523 bin makaron ve 270 kg kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasaya kaçan sigara süren 1 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 523 bin 600 adet makaron ve 270 kilogram kaçak tütün ile sigara dolum makinası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda E.K.'nın (34) kiralamış olduğu ikamette sigara dolumu yaparak, piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından belirlenen ikametlere yapılan eş zamanlı operasyonda E.K. yakalandı. Operasyon düzenlenen ikametlerde yapılan arama çalışmalarında, 523 bin 600 adet makaron, 270 kilogram kaçak tütün, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 24 bin adet boş sigara paketi ve 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

E.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
