Kayseri\'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 şahıs gözaltına alınırken, 131 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından E.S. ve S.S.'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda E.S. ve S.S. yakalanırken, yapılan arama çalışmalarında, bin adeti dolu toplam 131 bin makaron, 100 kilogram kaçak tütün, 3 adet sigara basma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

E.S. ve S.S. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ