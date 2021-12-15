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Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

15.12.2021 18:13
Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir'in (30), adliye önünde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması görüldü.

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir'in (30), adliye önünde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması görüldü.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar avukat Ö.A. ve babası M.A, tutuksuz sanıklar H.D. A.T. H.D ve T.H. ile avukatları katıldı.

Sanık M.A, savunmasında amacının Ahmet Demir'i öldürmek olmadığını ileri sürerek, pişman olduğunu söyledi.

Kendini azmettirdiği iddia edilen oğlunun olayla bir ilgisinin olmadığını öne süren M.A, "64 yaşındayım, kimseye küfür etmedim. Bana ağır küfür edince internete girip araştırdım, 'Ayağından yaralamanın cezası ne kadar?' diye. Ben ayaklarına ateş edecektim ama arbede çıktı." dedi.

Oğlu sanık Ö.A. da kendisinin olayla ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Babam olaydan 2 gün önce kasten yaralama suçunun ne olduğuyla ilgili arama yaptığı teknik verilerle çıktı. Bu benim olayı bilmediğimi ortaya çıkarır." diye konuştu.

Suçsuz olduğunu iddia eden Ö.A, beraatını ve tahliyesini istedi.

Sanık Ö.A'nın tahliyesine, tutuklu sanık M.A'nın ise mevcut durumunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

M.A. 7 Ocak 2020'de adliye önünde karşılaştığı Ahmet Demir'i aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla vurarak yaralamıştı.

Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.A. polis tarafından yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında H.D. A.T. H.D. ve T.H. ile babasını azmettirdiği iddia edilen avukat Ö.A. da daha sonra gözaltına alınmıştı.

Kayseri Erciyesspor, Ahmet Demir, Amatör Lig, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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