Yerel

Kayseri'de Kar Etkisi: Ahır Çatısı Çöktü

24.01.2026 10:55
Kayseri'de etkili kar yağışı sonrası Develi ve Tomarza'da kar kalınlığı 50 cm'yi aştı. Ahır çatısı çöktü.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrasında Develi ve Tomarza ilçelerinde kar kalınlığı 50 santimi geçti. Develi'de karın ağırlığını taşıyamayan bir ahırın çatısı çöktü.

Şehirde birkaç gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, ilçelerde de etkili oluyor. Tomarza ve Develi ilçelerinde son yağan karla birlikte kar kalınlığı 50 santimi geçti. Tomarza'nın Arslantaş mahallesinde Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı, vatandaşa ulaşmak için tünel açarken, Develi ilçesine bağlı Çomaklı mahallesinde de kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü.

Öte yandan, Develi'nin İncesu Mahallesinde de kapanan yolları Hüseyin Köse ve Eyüp Zurnacı traktörlerle açtı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tomarza, Kayseri, Develi, Yerel, Son Dakika

11:08
