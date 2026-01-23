Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri- Sivas, Kayseri- Kahramanmaraş ve Pınarbaşı- Gürün kara yolları trafiğe kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yollarında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların ulaşımına izin verilmiyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kar Yağışı Yolları Kapattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?