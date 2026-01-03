Kayseri'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
3-sayfa

Kayseri'de Kaza: 3 Yaralı

Kayseri\'de Kaza: 3 Yaralı
03.01.2026 17:21
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde buzlanma nedeniyle bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mustafabeyli yol ayrımında buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobilde bulunan 3 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldrıdı. Otomobil, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Kayseri'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
