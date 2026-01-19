Kayseri'de Kaza: 3 Yaralı

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Erciyes Dağı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 EYU 834 plakalı otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yol kenarındaki kaldırama çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.