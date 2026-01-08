Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i kadın öğretmen 6 kişi yaralandı.
Sarıoğlan Palas Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli öğretmenlerin yer aldığı Zehra Gümüş idaresindeki 38 NC 912 plakalı otomobil, Palas Mahallesi Kayseri 3. Cadde'de Furkan Burak yönetimindeki 06 JA 096 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 öğretmen ile Furkan Burak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?