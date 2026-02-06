Kayseri'de Kış Tırmanışı Başlıyor - Son Dakika
Spor

06.02.2026 10:11
17. Uluslararası Erciyes Dağı Kış Tırmanışı, 7-8 Şubat'ta 57 sporcuyla gerçekleştirilecek.

Kayseri'de 17. Geleneksel Uluslararası Erciyes Dağı Kış Tırmanışı, 17 ilden 57 sporcunun katılımı ile 7-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Erciyes Dağı Kış Tırmanışı bu yıl 17. kez gerçekleştirilecek. Dağcılık Federasyonu tarafından katılımcı listesi açıklanan tırmanışa Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Samsun ve Trabzon illerinden toplam 57 dağcı katılacak. Tırmanışta Ahmet Yılmaz, Ali Rıza Ceyhan ve Sedat İnce ise antrenör olarak görev yapacak. Dağcıların 7 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'da Erciyes Tekir Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanması ile başlayacak olan tırmanış iki gün sürecek.

Önemli tırmanışa sadece Kış Dağcılık Eğitimini tamamlamış olan sporcular katılabilecek. Sporculara yapılan bilgilendirmede Krampon, kazma, kask ve kış şartlarına uygun tam teknik malzemelerin (çadır dahil) sporcular tarafından getirileceği hatırlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

