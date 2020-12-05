Kayseri'de komşularını av tüfeği ile tehdit eden 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de komşularını av tüfeği ile tehdit eden 2 kişiye gözaltı
05.12.2020 14:56
KAYSERİ'de, aynı binada oturan komşularını av tüfeğiyle tehdit ettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, aynı binada oturan komşularını av tüfeğiyle tehdit ettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde 4 katlı binada oturanlar, 4'üncü katta oturan İ.Ç. ve kız arkadaşı K.Y'yi apartman binasının dış kapısına zarar verdikleri ve gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine İ.Ç.'nin, av tüfeğiyle komşularını tehdit ettiği ileri sürüldü. Binada oturanların ihbarı üzerine gelen polislere İ.Ç. ve kız arkadaşı, kapıyı açmadı. Kapıyı kırarak içeriye giren polis, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.
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