Kayseri'de Lastik Fırsatçılığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de Lastik Fırsatçılığına Dikkat!

Kayseri\'de Lastik Fırsatçılığına Dikkat!
28.01.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Durmuş, kışın lastik tamirinde yüksek fiyatlarla fırsatçılık yapıldığını açıkladı.

Kayseri'de oto lastikçilik yapan Fatih Durmuş, kış aylarında karların erimesi ile yola saçılan materyallerin lastikleri patlattığını ve durumdan faydalanmak isteyen fırsatçıların lastik tamiri ile vatandaşları mağdur ettiğini söyleyerek, "Zor durumdaki vatandaşı düşmüş olarak görenler absürt fiyatlar istiyor" dedi.

İnternete numaralarını yükleyerek gezici olarak lastik tamiri yapanların vatandaşlardan absürt fiyatlar istediklerini söyleyen 17 yıllık oto lastikçisi Fatih Durmuş, "Lastik tamir fiyatlarımız dışarıdan fitil yapılırsa 200 TL, içeriden yama yapılırsa 300 TL, yanak temizleme gibi ekstra işlerimiz oluyor. Onlar da 300-350 TL gibi fiyatlara yapılıyor. Sibop değişimleri 200 TL gibi oluyor. Sensörlü değişimler de araca göre değişiyor tabi ki. Kışın vatandaşlara karşı fırsatçılık olayları oluyor. Mesela kar yağıyor, karın kalkmasıyla birlikte yollara materyallerin ortaya çıkmasından dolayı lastikler patlıyor. Lastiklerin patlaması sonucu insanlar da tabi yaptırmak zorunda. Fakat değişik yerlerden ya da internete telefon numaralarını yüklemiş, ayaklarına gelen servisler gibi lastik tamir eden kişiler var. Onlar da absürt fiyatlar istiyorlar. Mesela biz lastik tamirini söylediğimiz rakamlara yapıyoruz. Artı bunları yaparken de yola giderken yol masrafımızı koyuyoruz. Mesela gideceğimiz yer bulunduğumuz yerden uzak mesafe ise yol masrafımızı koyuyoruz. Maksimum 500-100 TL arası oluyor. Başka bir fiyat da olmaz. Yazık, günah. İnsanlar da kolay para kazanmıyor" dedi.

Durmuş, fırsatçıların tamir için 4 bin TL'ye kadar fiyat istediklerini söyleyerek, "Biz ruhsatlı çalıştığımız için o fiyatları söylüyoruz ama diğer insanların ruhsatları yoktur, gezici olarak yapıyorlardır bunları. Onlar da kendi kafalarına göre fiyat belirliyorlar. Onun için vatandaşları da mağdur bırakıyorlar. Ortalama fiyatlarını 2 bin, 3 bin, 4 bin TL arasında tutuyor. Fırsatçılığına bağlı insanları düşmüş olarak görüyorlar ve yararlanıyorlar. Vatandaşlarımıza önerim güzel yerlerde, ruhsatı olan firmalarda lastiklerini yaptırsınlar. İşinin ehli olan kişilere yaptırsınlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fatih Durmuş, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Lastik Fırsatçılığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:48:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Lastik Fırsatçılığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.