Kayseri\'de Lastik Fırsatçılığına Dikkat!

Kayseri'de oto lastikçilik yapan Fatih Durmuş, kış aylarında karların erimesi ile yola saçılan materyallerin lastikleri patlattığını ve durumdan faydalanmak isteyen fırsatçıların lastik tamiri ile vatandaşları mağdur ettiğini söyleyerek, "Zor durumdaki vatandaşı düşmüş olarak görenler absürt fiyatlar istiyor" dedi.

İnternete numaralarını yükleyerek gezici olarak lastik tamiri yapanların vatandaşlardan absürt fiyatlar istediklerini söyleyen 17 yıllık oto lastikçisi Fatih Durmuş, "Lastik tamir fiyatlarımız dışarıdan fitil yapılırsa 200 TL, içeriden yama yapılırsa 300 TL, yanak temizleme gibi ekstra işlerimiz oluyor. Onlar da 300-350 TL gibi fiyatlara yapılıyor. Sibop değişimleri 200 TL gibi oluyor. Sensörlü değişimler de araca göre değişiyor tabi ki. Kışın vatandaşlara karşı fırsatçılık olayları oluyor. Mesela kar yağıyor, karın kalkmasıyla birlikte yollara materyallerin ortaya çıkmasından dolayı lastikler patlıyor. Lastiklerin patlaması sonucu insanlar da tabi yaptırmak zorunda. Fakat değişik yerlerden ya da internete telefon numaralarını yüklemiş, ayaklarına gelen servisler gibi lastik tamir eden kişiler var. Onlar da absürt fiyatlar istiyorlar. Mesela biz lastik tamirini söylediğimiz rakamlara yapıyoruz. Artı bunları yaparken de yola giderken yol masrafımızı koyuyoruz. Mesela gideceğimiz yer bulunduğumuz yerden uzak mesafe ise yol masrafımızı koyuyoruz. Maksimum 500-100 TL arası oluyor. Başka bir fiyat da olmaz. Yazık, günah. İnsanlar da kolay para kazanmıyor" dedi.

Durmuş, fırsatçıların tamir için 4 bin TL'ye kadar fiyat istediklerini söyleyerek, "Biz ruhsatlı çalıştığımız için o fiyatları söylüyoruz ama diğer insanların ruhsatları yoktur, gezici olarak yapıyorlardır bunları. Onlar da kendi kafalarına göre fiyat belirliyorlar. Onun için vatandaşları da mağdur bırakıyorlar. Ortalama fiyatlarını 2 bin, 3 bin, 4 bin TL arasında tutuyor. Fırsatçılığına bağlı insanları düşmüş olarak görüyorlar ve yararlanıyorlar. Vatandaşlarımıza önerim güzel yerlerde, ruhsatı olan firmalarda lastiklerini yaptırsınlar. İşinin ehli olan kişilere yaptırsınlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ