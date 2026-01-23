Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın

KAYSERİ'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 18'inci Cadde'deki bir mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikada zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.