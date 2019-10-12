Son Dakika Haberleri: Kayseri'de motosiklet, kamyona çarptı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Kayseri'de motosiklet, kamyona çarptı: 2 ölü

Kayseri'de motosiklet, kamyona çarptı: 2 ölü

1 saat önce

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosiklette bulunan Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de motosiklet, kamyona çarptı: 2 ölü, System.String[]

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosiklette bulunan Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Semerkant Mahallesinde meydana geldi. Suriyeli Salih El Hüseyin yönetimindeki plakasız motosiklet, arıza yapması nedeniyle sürücüsü Ali Cebeci'nin yol kenarına park ettiği 38 ABV 20 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Salih El Hüseyin ile arkasında bulunan Muhammed El İsa, hayatını kaybetti. Salih El Hüseyin ve Muhammed El İsa'nın cesetleri, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Yeşilhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü Ali Cebeci gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yeşilhisar, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:37 Kaynak: DHA
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