Son Dakika › Güncel › Kayseri'de motosiklet tamirhanesinde çok sayıda fişek ve av malzemeleri bulundu - Son Dakika
Kayseri'de motosiklet tamirhanesinde çok sayıda fişek ve av malzemeleri bulundu
6 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde motosiklet tamirhanesinde 1218 av tüfeği fişeği ile av malzemeleri bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Kayseri'nin Develi ilçesinde motosiklet tamirhanesinde 1218 av tüfeği fişeği ile av malzemeleri bulundu.
Sindelhöyük Mahallesi'nde E.A'nın işlettiği motosiklet tamirhanesinde arama yapan jandarma ekipleri, 1218 av tüfeği fişeği, 900 kurusıkı mermi, 165 havai fişek, 10 meşale, 200 misket fişeği, 34 av mantarı, 18 dip oltası, 118 olta kancası, 45 kaşık ve dipçiği kırılmış av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.A'nın işlemleri sürüyor.
Son Dakika Taksici aracını denize sürüp intihar etti Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı