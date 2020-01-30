Kayseri'de motosiklet tamirhanesinde çok sayıda fişek ve av malzemeleri bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de motosiklet tamirhanesinde çok sayıda fişek ve av malzemeleri bulundu

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde motosiklet tamirhanesinde 1218 av tüfeği fişeği ile av malzemeleri bulundu.

Kayseri'de motosiklet tamirhanesinde çok sayıda fişek ve av malzemeleri bulundu, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde motosiklet tamirhanesinde 1218 av tüfeği fişeği ile av malzemeleri bulundu.

Sindelhöyük Mahallesi'nde E.A'nın işlettiği motosiklet tamirhanesinde arama yapan jandarma ekipleri, 1218 av tüfeği fişeği, 900 kurusıkı mermi, 165 havai fişek, 10 meşale, 200 misket fişeği, 34 av mantarı, 18 dip oltası, 118 olta kancası, 45 kaşık ve dipçiği kırılmış av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.A'nın işlemleri sürüyor.

Sindelhöyük, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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