Kayseri'de Müteahhit İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayseri'de Müteahhit İntihar Etti

Kayseri\'de Müteahhit İntihar Etti
06.01.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bunalıma giren 60 yaşındaki müteahhit F.U., Kayseri'de kendini asarak yaşamına son verdi.

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen müteahhit kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi 4447. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma giren müteahhit F.U. (60) kendini astı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede F.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. F.U.'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayseri'de Müteahhit İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Bakan Fidan’dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız Bakan Fidan'dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız
Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste

18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 19:21:08. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Müteahhit İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.