Kayseri\'de Öğrencilerden Çalık TV Projesi

Kayseri'de lise öğrencileri, öğretmenleri ile beraber okulda kurdukları TV stüdyosunda yaptıkları programlar ile okul etkinliklerini vatandaşlara duyuruyor.

Kocasinan ilçesinde bulunan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri farklı bir projeye imza atarak okulda TV stüdyosu kurdu. Çalık TV adı verilen kanala kurdukları kameralar ile sosya medya hesaplarında yayın yapan öğrenciler, konuk olarak da öğretmenlerini, velileri ve okul mezunlarını ağırlıyor. Öğrenciler tarafından da ilgi görülen kanalda programa çıkan öğretmenler, sınav kaygısı gibi konularda bilgilendirme yaparak öğrencilere yol gösteriyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Hacı Sarı, 2 senedir okulda gazete çıkarttıklarını ve Çalık TV'de öğrencilere akademik çalışmaların ötesinde onlara yayıncılık çalışmaları imkanı sunduğunu belirterek, "2 senedir gazete çıkartıyoruz ve yayıncılık geçmişimiz var. Okulumuzda da çok yetenekli öğrencilerimiz var. Sosyal medyada içerik üretmek açısından gerçekten rehavet gören bir çalışma. Öğrencilerimizin yeteneklerini ön plana çıkarmak adına çalık TV projesini ortaya koyduk ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlarımız var. Okulumuzun etkinlikleri, okulumuzun yetenekleri, ilimizin bürokrasisinde ki amirlerimiz ve yöneticilerimizi buraya davet edip güzel yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Çocukların kimisi sunuculuk, kameramanlık, DJ anlamında çalışmalar yapıyor ve en az 30 öğrenci ile bu yayıncılık çalışmasını yapıyoruz. Burada çocuklara akademik çalışmalarının ötesinde onlara katkılar sağlıyor. Şuanda gazetemizin 9. Sayısını basıyoruz ama çok profesyonel ve ulusal kanallar kadar kalite, içerik, görüntü anlamında programlar üreteceğiz ve iddialı olduğumuzu söyleye bilirim" dedi.

"Birçok başarıya imza atacağız"

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Tanrıverdi de, Çalık TV ile birçok başarıya imza atacaklarını söyledi. Veli toplantılarına katılamayan velilerin Çalık TV'den canlı yayına katılarak takip edebileceklerini dile getiren Tanrıverdi," Daha önceki yıllarda kitap çıkarttık ve şuanda düzenli olarak gazete çıkartmaya başladık. Biz bir proje okuluyuz. Böyle bir proje teklifi geldi öğretmen arkadaşımızdan ve bizde her şeyi artısı, eksisi ile hesapladık. Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Kayseri'de ve Türkiye'de öncülük etmiş bir kurum neden olmasın dedik ve bunu proje haline getirdik. Günümüzde sosyal medya öğrenciler tarafından çok aktif kullanıyor ve çok yanlış yerlere sevk edildiği de oluyor. Okulumuzda da baktık bu işe oldukça meraklı öğrenci sayısı var. Biz bu çalık TV'yi kuralım çocuklarımızın sosyal medya ya olan bu yönelimini olumlu şekilde değerlendirelim istedik ve böylece Çalık TV'yi kurmuş olduk. Daha birçok yerlere de imza atacağız diye düşünüyoruz. Tamamen öğrenci odaklı düşündük. Tam profesyonel olmasa da yayın hayatına başlamış olduk. Öğreten arkadaşlarımızla götürüyoruz, belki de ileride sizlerin yerinde bizim öğrencilerimiz olacak. Çok zeki öğrencilerimiz var. Türkiye'nin çok güzel üniversitelerine öğrenciler gönderiyoruz. İnşallah iletişim alanında da burada çalışan ve bu işe merak duyan öğrencilerimiz yayınlar yapan ünlü kişiler olabilirler diye düşündük ve bu yüzden yola çıktık. Biz ilk canlı yayınımızı mezunlar derneği başkanımızla yaptık. Okul aile birliği başkanımızı alacağız. Şuanda içeride fizik öğretmenimizin canlı yayını var ve sosyal yardımlaşma ile ilgili bir yayın. Günümüzde velilerin tamamını okula getirmek çok zor artık. Akşam 7-8 gibi yayın yaptığınızda veli buraya gelmeden evinde oturup canlı yayında toplantıyı izlemiş olacak. Güncel konularla alakalıda misafirler davet etmeyi düşünüyoruz. Valimize, İl Müdürümüze, şube müdürlerimize davetler göndermeyi düşünüyoruz. Belirli konularla alakalı uzman kişileri buraya getirip yayın yapmayı düşünüyoruz. Rehberlik servisini aktif şekilde burada kullanmayı düşünüyoruz. 2 tane kriterimiz var; 1.'si öğrenciye faydalı olacak, 2.'si ise okul kültürüne faydası olacak" şeklinde konuştu.

"Kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz"

Çalık TV' bünyesinde yayıncılık yapan 9. sınıf öğrencisi Meryem Yöcan ise, "Çalık TV'ye yeni başladık. Derslerin yanında bizim için aktivite oluyor. Kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Ben zaten tiyatrocuyum ve kamera önünde olmayı severim. Aynı zamanda burada hocalarımla beraber çalışma ve kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Çalık TV de projelerimizi tanıtıyoruz, velilerimizi konuk alıyoruz. Aynı zamanda mezunlarımızla buluşma ve konuşma fırsatımız oluyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ