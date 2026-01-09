Kayseri\'de Okul Güvenliği Uygulaması

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okullarda güveni sağlama adına yapılan çalışmalarda, 642 şahıs sorgulandı. 1 adet kesici alet ve 3 adet elektronik sigaranın ele geçirildiği çalışmalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden 179 bin 162 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 56 okul ve çevresi, 5 park ve 49 iş yeri titizlikle denetlendi. 642 şahıs sorgulanırken, 52 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 2 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 1 adet kesici alet ve 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Öte yandan, çeşitli suç ve kabahatlerden toplam 179 bin 162 TL idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ