Son Dakika Haberleri: Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak kanala uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak kanala uçtu, kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Kocasinan ilçesinde bulunan Bekir Yıldız Bulvarı ile Bağdat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (31) yönetimindeki 38 ABS 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kanala uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracından çıkardığı Ö.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı
İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç Otomobilin tırın altına girdiği kazada 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Kayseri'de İYİ Parti standına saldırı iddiası

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 04:06:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]