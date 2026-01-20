Kayseri\'de Sıcak Su Müjdesi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; OTB'den bir güzel haber daha aldıklarını ve açılan kuyulardaki sondaj çalışmalarından sıcak suya ulaşıldığını açıkladı.

Vali Gökmen Çiçek yaptığı paylaşımda; "Valiliğimizin koordinasyonunda, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Kayseri OTB'den tarımımız adına bir güzel haber daha aldık. Daha önce tamamlanan kuyuların ardından, 6'ncı kuyuda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldı. Bu büyük yatırım tamamlandığında toplam bin 500 kişiye istihdam sağlanacak, bu istihdamın yüzde 70'inin kadınlardan oluşacak olması ise projeye ayrı bir anlam ve değer katacak" ifadelerini kullandı.